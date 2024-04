Voici Ibrahima Guèye désormais Directeur de Cabinet du Premier Ministre du SÉNÉGAL !

Ibrahima Guèye est désormais tenu d'être en prise directe avec l’administration Sénégalaise. Il nous revient que ce sont ses compétences techniques et surtout sa connaissance des mécanismes décisionnels administratifs et politiques qui ont favorisé sa nomination par le chef du gouvernement Ousmane Sonko.





Actuellement Secrétaire Général du Ministère des Mines et de la Géologie sous Oumar Sarr, anciennement SG du MESRI, passé par le Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi et le Ministère de l'Intérieur, Dakarposte a appris de bonnes sources qu' Ibrahima GUEYE, Administrateur civil principal, matricule de solde n°518 381/P a occupé les postes suivants (non exhaustif) : Directeur de l’Emploi au Ministère de la Jeunesse, et de la Promotion des Valeurs civiques, Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche...



Réputé méthodique, ceux qui le connaissent s'accordent à dire qu'il a le profil de l'emploi. En effet, cet ancien sous préfet de Pikine a, nous revient-il, les qualités relationnelles et rédactionnelles requises, en sus d'un sens hors du commun de l’organisation; bref il est décrit "fiable".



La rédaction de dakarposte espère de tout cœur que ce nouveau statut professionnel comblera toutes les attentes. Nous lui souhaitons courage et réussite !













