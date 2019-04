Voici Maty, fille de feu Elhaj Ibou Sakho, "gnareel" de Pape Amadou Fall !

Dakarposte, qui a ébruité en exclusivité le mariage du lead vocal du groupe Pape et Cheikh, a "creusé" pour trouver l'image de celle qui est désormais la "gnareel" (deuxième femme) de Pape Amadou Fall.

Voici donc Maty Sakho! Comme nous le révélions, elle est la fille cadette de feu Elhaj Ibou Sakho. Qui n'est plus à présenter.



Jusqu'avant son mariage avec le lead vocal du groupe musical Pape et Cheikh, cette dame vivait avec ses parents à la Médina. Et, à coup sûr les deux désormais époux vont emménager dans leur niche.



Encore une fois, dakarposte souhaite heureux ménage au couple Fall !