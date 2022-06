Voici Pape Mamadou Seck arrêté pour actes terroristes, PASTEF dément le chef d'accusation et prêt au prix de sa vie pour...

Voici Pape Mamadou Seck, agent des Impôts et Domaines, responsable de la massification de PASTEF, qui a été arrêté le 17 juin dernier, au moment où, à la tête d'une escouade de près d'une dizaine de personnes avec des explosifs artisanaux, qu'il aurait lui-même financés, il s'apprêtait à mettre le feu à la centrale électrique du Cap des biches.



Pour des CONNERIES, il vient de bousiller sa carrière, sa vie et celle de ses enfants. Au moins, il peut prendre 20 ans de réclusion criminelle pour actes terroristes.



Il est le frère de Ousseynou Seck alias Akhenaton établi à l'extérieur, et qui, à l'aise et confortablement installé, met en péril la vie de jeunes Sénégalais. Lui et Kayz Fof.



Démenti de Pastef



Pastef dément formellement l'information qui ferait de Pape Mamadou Seck un pyromane. En effet, le parti a posté ce qui suit:

"Free Pape Mamadou Seck, un digne fils de Darou Mouhty ! Courage, on te soutient frère. Ce sont des accusations fausses, imaginaires et fallacieuses. Pape Mamadou Seck est un intellectuel doublé d'un fonctionnaire des Impôts et Domaines et un père de famille responsable. Une telle personne ne s'attaque pas à des biens communs. Ça ne passe et ça ne passera pas. On va se battre pour sa libération au prix de notre vie, inch'Allah".