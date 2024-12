Voici la dame qui remplace provisoirement Barthelemy Dias aux commandes de la mairie de Dakar !

Selon des informations de dakarposte, cette dame, militante de Taxawu Sénégal, tient désormais les manettes de la convoitée mairie de Dakar.

En effet, Ngoné Mbengue, première adjointe au maire de Dakar, va assurer provisoirement les fonctions de Barthélémy Dias à la tête de la Ville par intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau maire au suffrage universel indirect.



Il nous revient de nos confrères de Sud que l’article 137 de la Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités territoriales traitant de cette question précise : " en cas de décès, de démission acceptée, de révocation, de suspension, d’absence ou de tout autre empêchement dûment constaté par le bureau, et sous réserve des dispositions de l’article 138 alinéa 2 du présent code, le maire est provisoirement remplacé par un adjoint dans l’ordre de l’élection et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau. Dans ce dernier cas, le conseil municipal peut, dans les huit jours, désigner un de ses membres pour assurer la suppléance."



Aux dernières nouvelles, le Conseil municipal de Dakar est convoqué jeudi 26 décembre prochain aux fins de délibérer sur plusieurs points, notamment l’examen du budget 2025, l’adoption du Plan triennal d’investissement 2020-2027, du Plan Annuel d’Investissement 2025 et du Plan Annuel de Renforcement des Capacités (PARCA) 2025, ainsi que des questions budgétaires incluant une autorisation spéciale de recettes et dépenses et un virement de crédits, etc...

















Affaire à suivre...