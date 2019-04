Voici la déclaration liminaire des ouvriers et travailleurs des boulangeries au siège de "Yen à Marre!

" Nous ne sommes pas engagés par la grève des patrons. Nous sommes pour le respect de notre dignité en tant que travailleurs"



La filière boulangerie est un secteur important du pays. Avec un chiffre d’affaire estimé à près de 500 milliards de FCFA, la boulangerie sénégalaise crée 30 000 emplois. La production du pain assure 3% du Produit intérieur brut (PIB) du pays. Ceci met en évidence l’importance du secteur dans la chaine alimentaire et dans l’économie du pays.



Paradoxalement, du fait de l’informel dans lequel ce secteur se trouve, nous les employés qui en constituons le moteur, souffrons de l’exploitation et de l’oppression des propriétaires de boulangerie. Cela se traduit d’une part par des conditions de travail très difficiles, inhumaines, avec de longues heures de travail ; et d’autre part par le non respect du barème de rémunération très en-dessous de la norme stipulée dans les dispositions de la convention des boulangers du pays.



Face à cette injustice, l’AADEB regroupant tous les travailleurs des boulangeries (pétrisseurs, contremaitres, enfourneurs, éléments tourne etc), exige des propriétaires de boulangerie :



• de respecter le barème de paiement fixé par l’état du Sénégal et ratifié par les employeurs;

• d’améliorer les conditions de travail de leurs employés ;



C’est le moment, ici, d’informer l’opinion publique nationale sur les vrais fondements de la grève des propriétaires de boulangerie. En effet, ces derniers ne sont motivés que par une cupidité insatiable toujours au détriment de leurs employés, d’où leur revendication de diminuer le prix du sac de farine.



Etant des parties prenantes incontournables de ce secteur, nous exigeons du ministre du commerce intérieur de nous associer aux discussions avec les autres parties intéressées.



Dans notre plan d’action, en plus d’une marche qui sera tenue très prochainement, nous comptons dans les plus bref délais saisir l’inspection du travail.



Nous lançons un appel solennel à tous les travailleurs de boulangerie de Dakar à venir nous rejoindre.



Fait à Dakar, le 18 avril 2019