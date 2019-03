Voici la liste des victimes du crash du Boeing d'Ethiopian Airlines

Parmi les victimes figurent 32 Kényans, 9 Éthiopiens, 3 Australiens, 1 Belge, 18 Canadiens, 8 Chinois, 5 Néerlandais, 1 Djiboutien, 6 Egyptiens, 2 Espagnols, 8 Français, 7 Anglais, 1 Indonésien, 2 Israéliens, 4 Indiens, 1 Irlandais, 8 Italiens, 1 Mozambicain, 1 Norvégien, 2 Polonais, 3 Russes, 1 Rwandais, 1 Saoudien, 1 Soudanais, 1 Somalien, 1 Serbe, 4 Slovaques, 3 suédois, 1 Togolais, 1 Ougandais, 8 Américains, 1 Yéménite, 1 Népalais, 1 Nigérian et 2 sans identités, selon une liste publiée par ENA.





France : huit expatriés décédés

Ce sont donc huit Français qui ont trouvé la mort dans le crash du Boeing. Aucun nom n’a encore été révélé, ni par les familles, ni par les médias. Selon nos informations, les victimes de nationalité française seraient des expatriés qui ne faisaient pas partie de la même famille.



Italie : trois humanitaires parmi les victimes

Parmi les huit Italiens décédés (selon le ministère des Affaires étrangères italien), on retrouve Sebastiano Tusa, conseiller régional pour le patrimoine culturel de la région de Sicile, rapporte la Repubblica. Selon la presse italienne, cet archéologue réputé devait se rendre au Kenya pour une conférence de l’Unesco.



Le maire de Bergame, Giorgio Gori, a indiqué sur sa page Facebook que le directeur de l’association humanitaire Africa Tremila, Carlo Spini, âgé de 75 ans, sa femme Gabriella Viciani, ainsi que le trésorier de l’association, Matteo Ravasio, faisaient également partie des victimes. Tous trois étaient en route pour le Soudan du Sud, selon Giorgio Gori.





La Rai indique que Paolo Dieci, président de l’ONG LinK 2007 et résident à Rome, faisait aussi partie des victimes. Les noms de Virginia Chimenti, responsable du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, Rosemary Mumbi et Maria Pilar Buzzetti étaient également inscrits sur la liste des passagers, selon des sources diplomatiques citées par la radio italienne.



Slovaquie : un député perd sa famille

Il a annoncé lui-même la nouvelle sur Facebook, « avec une profonde tristesse ». « Je vous annonce que ma chère épouse Blanka, mon fils Martin et ma fille Michal sont morts lors de la catastrophe aérienne à Addis Abeba », a écrit le député slovaque Anton Hrnko.



Le journal Pravda indique que la quatrième victime slovaque est Danica Olexová, une travailleuse caritative de l’organisation Dobrá novina. « Elle était responsable d’un projet au Kenya et elle a parcouru un long chemin pour vérifier et surveiller les projets que nous soutenons déjà et pour rendre visite à de nouveaux partenaires potentiels, notamment en Tanzanie », a déclaré au média slovaque Marian Caucik, le directeur de l’association.



Chine : huit morts dont un Hongkongais

D’après le réseau de chaînes de télévision CCTV, huit Chinois ont péri dans l’accident. Parmi eux, figure un résident de Hong Kong, Tsang Ching-ngai, qui travaillait pour le programme des Nations Unies pour l’environnement (Pnue), dont le siège est à Nairobi, où devait se rendre l’avion. Le sommet annuel du PNUE doit justement débuter ce lundi.



Deux autres victimes chinoises ont été identifiées et travaillent pour des sociétés d’Etat : Zhou Yuan, salarié de China Electronics Technology Group, et Jin Yetao, employé par la société Aviation Industry Corporation.



Etats-Unis : le patron d’un groupe de restaurants décède

Le groupe Tamarind, qui se présente comme un exploitant de restaurants et d’activités de loisirs en Afrique, a annoncé sur Facebook le décès de son PDG dans le crash. « C’est avec un immense chagrin que nous avons appris la tragique nouvelle que le PDG de Tamarind, Jonathan Seex, était à bord du vol d’Ethiopian Airlines », a annoncé l’entreprise.



L’ambassade américaine à Addis Abeba a confirmé la mort de plusieurs voyageurs Américains, sans en indiquer le nombre.



Belgique : mort d’un Belgo-Tunisien

« Nous avons perdu un dirigeant et militant pour la jeunesse panafricain, notre frère tunisien Karim Saafi », s’est ému sur Twitter Bello Shagari, président du Conseil national de la jeunesse du Nigeria.



Karim Saafi, qui se présentait sur Twitter comme le coprésident du Forum des jeunes de la diaspora africaine en Europe, était en réalité belgo-tunisien et habitait Bruxelles, signale la presse belge. Une autre victime du « plat pays », une femme, serait également décédée. « Dès que nous aurons son identité, nous préviendrons d’abord la famille », a indiqué le ministère belge des Affaires étrangères, rapporte lacapitale.be.



Kenya : mort d’un ancien dirigeant de la fédération nationale de football

Hussein Swaleh, ancien secrétaire général de la Fédération de football du Kenya (FKF), fait partie des 32 Kényans décédés dans le crash de l’avion. « C’est un jour triste pour le football. Tu faisais ce que tu aimais le plus. Repose en paix, mon Président, jusqu’à ce qu’on se retrouve », a indiqué, ému, l’actuel président de la FKF, Nick Mwendwa, confirmant la mort de Hussein Swaleh.



Selon le média sportif kényan Capital Sport, Hussein Swaleh voyageait vers Nairobi depuis Alexandrie, en Égypte, où il a été vendredi soir commissaire d’un match de la Ligue des champions africaine, opposant le club égyptien de l’Ismaily Sporting Club aux Congolais du Tout Puissant Mazembe.



Pays-Bas : quiproquo sur d’éventuelles victimes

Alors que le président de la compagnie Ethiopian Airlines avait indiqué que cinq Néerlandais figuraient parmi les victimes, le journal De Telegraaf indique que « le ministère a confirmé qu’aucun ressortissant néerlandais n’était mort ». Il s’agirait en réalité de cinq Allemands.