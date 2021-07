Voici la soeur cadette du Pr Idrissa Seck, Mame Fama, rappelée à Dieu!

Dakarposte publie l'image de la soeur cadette du Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Idrissa Seck, qui a quitté ce monde futile et périssable.



Mame Fama Seck, puisqu'il s'agit d'elle, est décédée le mardi 28juillet 2021. Elle repose désormais au cimetière Ablaye Yakhine Diop ( à Thiès).



Cela dit, tout le monde n’a pas la possibilité d’apprendre le Coran en intégralité, mais il y a une chose que tout musulman peut faire … c’est d’ouvrir chaque jour son Coran pour lire quelques versets et les méditer. Ce qu'aimait faire quotidiennement feue Mame Fama Seck.



Il nous revient que la défunte homonyme de Sokhna Mame Sy était l’épouse de Khalifa Ababacar Mbaye.



Elle laisse orpheline plusieurs bouts de bois de Dieu.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente derechef ses condoléances attristées au Président Idrissa Seck, à sa fratrie éplorée, aux militants et responsables du parti Rewmi.

Qu'Allah répande Sa Grâce sur elle et l'accueille dans son paradis céleste!