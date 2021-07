Voici le nouveau Gouverneur Militaire du Palais, chargé de la sécurité Présidentielle, le Colonel Adama Guèye (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

C'est la der des ders que vous file dakarposte! En effet, nous tenons de nos réseaux de renseignements que c'est désormais lui le Gouverneur Militaire du convoité Palais Présidentiel.



En remplacement du "discret, mais très professionnel " Général Daouda Diop, il revient dorénavant au colonel Adama Guèye de gérer la sécurité du Président de la République.



Dakarposte a appris que la hiérarchie a finalement jeté son dévolu sur cet ancien commandant de compagnie de gendarmerie de Tambacounda avant d’être muté à Mbour...



Le colonel Guèye, réputé "rigoureux et efficace", a dorénavant le fardeau de piloter les éléments, triés sur le volet, devant assurer la protection personnelle et immédiate du président de la République, non sans mettre en œuvre les mesures nécessaires à sa sécurité, notamment à l’organisation matérielle et à la sécurité de ses déplacements.



njaydakarposte@gmail.com