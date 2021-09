Voici le nouveau khalif des "Baye Fall", ​Cheikh Mouhamadoul Moustapha Fall !

Dakarposte a appris de bonnes sources que c'est désormais lui le nouveau khalif des Baye Fall. Il s'agit de Cheikh Mouhamadoul Moustapha Fall ibn Serigne Modou Mbenda.

Ce dernier est l'illustre descendant de Mame Cheikh Ibra Fall.

Pour la gouverne de de ceux qui l'ignorent encore, Mame Cheikh Ibrahima Fall, surnommé parfois Cheikh Ibra, né dans la province du Ndiambour vers 1855 à Ndiaby Fall et mort en 1930, est un religieux mouride. Il porte le nom de Baboul Mouridin (" la porte du mouridisme ")



Fils de Modou Rokhaya Fall, grand érudit de l'islam au Sénégal et de Mame Seynabou Ndiaye, Mame Cheikh Ibrahima Fall descend en ligne directe de la famille royale du damel Dethialaw Atmane Fall, de la noblesse Géer du Cayor.



Il professe la foi de son marabout, à savoir l'islam. L'autre credo d'Ibrahima Fall est le travail productif qu'il avait élevé au rang d'action pieuse.



Il étudie à l'école coranique de son père Amadou Fall et achève sa formation auprès d'autres maîtres théologie, fiqh et tafsir, et la grammaire ou la rhétorique.



Sa rencontre avec Ahmadou Bamba marque un tournant important dans son aventure spirituelle et dans sa quête de l'absolu. Étant issu d'une famille de la noblesse wolof, il renonce à toute prétention à la chefferie. Après plusieurs années d'austérité, il développe des activités essentiellement agricoles dont les retombées sont quasi-totalement orientées vers les besoins de la communauté mouride. Il est un soutien financier important pour les mourides et pour la voie du mouridisme auquel il dédie sa vie et sa fortune.



Sa contribution à l'expansion du mouridisme est telle qu'on a pu dire que si Ahmadou Bamba était l'âme et le concepteur inspirant de la Voie, Fall était assurément le bras séculier, la cheville ouvrière.



Mort en 1930 dans la région de Diourbel, il est inhumé à Touba auprès de son maître Ahmadou Bamba.