Voici le programme de la campagne électorale du candidat Macky Sall ! (EXCLUSIF DAKARPOSTE)

Le Président Macky Sall, candidat, démarre sa campagne le dimanche 3 février par un meeting à Mbacké. Il se rendra ensuite à Darou Mousty et à Thilmakha.



Le 4 février, sa caravane sera sur l’axe Tivaouane, Ndande, Kébémer, Louga et Saint-Louis.



Le 5 février, après une nuit passée à Saint-Louis, Macky Sall et sa suite se rendront à Richard Toll, Dagana et Podor où ils seront reçus par Me Moussa Diop le leader de AG/Jotna (Alternative Générationnel) qui manifestera à nouveau son soutien au candidat de “Benno Bokk Yaakaar”.



Le 6 février, Macky Sall sera sur l’axe Ndioum, Ourossogui et Matam.



Le 7 février, ce sera au tour de Matam, Kanel et Goudiry.



Le 8 février, Tambacounda et Kédougou seront à l’honneur.



Le 9 février, ce sera au tour de Vélingara et Kolda de recevoir le convoi présidentiel. Le 10 février, Macky Sall se rendra à Sédhiou et Bignona.



Le 11 février, après une nuit passée à Ziguinchor, il fera une parade avec Abdoulaye Baldé avant de se rendre à Oussouye et Cap skiring.



Dakarposte a appris que le 12 février, après un passage à Bounkiling, Macky Sall et sa caravane iront à Nioro puis à Kaolack où le chef de l’Etat sortant sera reçu par Moustapha Niasse, Mariama Sarr, Mimi Touré, Diène Farba Sarr et tant d’autres responsables de la coalition. Il y passera la nuit.



Le 13 février, Kaolack, Sokone, Toubacouta, Karang et Foundiougne recevront le candidat de la coalition “Benno Bokk Yaakaar”. Macky Sall reviendra à Kaolack où il passera une seconde nuit.





Le 14 février, Kaffrine et Koungheul l’accueilleront.



Le 15 février, il sera reçu à Guinguinéo par Souleymane Ndéné Ndiaye avant de se rendre à Gossas, le fief de son Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.





Le 16 février, Macky Sall sera l’hôte d’Aminata Tall à Diourbel. Il se rendra ensuite à Mbour avant d’organiser un meeting à Fatick où il passera la nuit à son domicile.



Le 17 février, il se rendra à Bambey et espère y être reçu par Aïda Mbodji. Il se rendra ensuite à Khombole et à Thiénaba.



Le 18 février, Thiès, le fief d’Idrissa Seck, recevra Macky Sall et sa caravane. Ils se rendront ensuite à Pout, Sébikotane, Bargny, Rufisque et Sangalkam.





Le 19 février, un grand meeting sera organisé à Pikine.



Le 20 février, Macky Sall sera l’hôte du maire de Guédiawaye, son frère Aliou Sall.



Le 21 février, ce sera au tour des électeurs de Dakar-Plateau, de la Médina, de Grand Dakar, de Colobane … de recevoir la caravane du leader de l’Alliance pour la République.



Le 22 février, Macky Sall sillonnera Ouakam, Yoff et les Sicap avant de tenir un grand meeting de clôture au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar.

Cependant notre source révèle que le calendrier pourrait être modifié selon les circonstances