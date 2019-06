Voici le programme du séjour du PR MACKY Sall à Abidjan!

Dakarposte, qui a ébruite depuis plus d'une semaine le séjour chez nos parents Ivoiriens, vous livre en exclusivité le programme du Président Macky Sall qui effectue à partir de ce jeudi une visite officielle en Côte d’Ivoire.



Le Président Macky Sall accompagné de son épouse Marième Faye Sall, foulera le sol ivoirien ce jeudi 20 juin vers 11h et ils seront accueillis à l’aéroport Felix Houphouët Boigny par le couple Ouattara. Dans l’après midi, le Chef de l’Etat sénégalais se rendra au Palais de la Présidence ivoirienne pour tenir une rencontre avec son homologue avant une séance de travail élargie aux membres des délégations qui sera suivie d’une déclaration de presse des deux Présidents.



Dans la soirée de ce jeudi le Couple Sall dinera en privé avec le Président Alassane Ouattara et son épouse dans la résidence privée sise à Cocody Riveria.



Le vendredi 21 juin, le Président Macky Sall sera distingué par le Gouverneur du district autonome d’Abidjan du grade de citoyen d’honneur et de celui de Chef de la ville d’Abidjan avant de sacrifier à la prière du Vendredi à la mosquée de la Riveria Golf.



En début de soirée le Président Macky Sall recevra la Dignité de Grand-Croix de l’ordre national tandis que la Première dame du Sénégal sera élevée au grade de Commandeur de l’Ordre national. Cette cérémonie de distinction sera suivie d’un diner officiel offert par le couple Ouattara au niveau de l’auditorium du Sofitel Abidjan en présence de tous les dignitaires ivoiriens. Le Président Macky Sall quittera Abidjan à 11H le samedi 22 juin.