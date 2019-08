Voici le programme du sommet du G7 à Biarritz !

Dakarposte a appris que la première session de travail a lieu le lendemain, à 9h30 le dimanche. Elle est consacrée à l'économie internationale, au commerce et à la poursuite des discussions sur l’agenda de sécurité internationale.

Elle sera suivie d'un déjeuner sur la lutte contre les inégalités.



L'après-midi, le G7 accueille les dirigeants de l’Afrique du Sud, du Burkina Faso, de l’Égypte, du Sénégal et du Rwanda. S'en suit une session de travail, à 15 heures, entre les pays du G7 et ces États à propos des partenariats entre les États. En fin de journée, d'autres délégations étrangères sont reçues : les dirigeants de l’Espagne, de l’Australie, du Chili et de l’Inde, avant un dîner.



Au programme : climat, biodiversité et transformations numériques



Le G7 s'achève lundi à 15 heures par une conférence de presse d'Emmanuel Macron et des autres dirigeants présents.



À l'agenda de cette dernière journée du sommet, deux sessions d'entretiens bilatéraux et une session de travail sur le climat, la biodiversité et les océans, de 10 heures à 11h30, qui regroupe les 7 pays, l'Afrique du sud, le Burkina Faso, l'Égypte, le Rwanda, le Sénégal, l'Australie, le Chili, l'Inde ainsi que 5 organisations internationales dont l'ONU et trois représentants de la société civile.



Un déjeuner de travail est prévu ensuite sur le thème des transformations numériques avec le pays du G7, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Chili, l'Inde et l'OCDE.