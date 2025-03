Voici les lotissements annulés par Sonko

Face aux irrégularités constatées dans la gestion du foncier et du domaine public maritime, le gouvernement a pris des mesures drastiques. Lors du Conseil des ministres du 12 mars, le Premier ministre a annoncé l’annulation de plusieurs attributions illégales et la réorganisation de certains projets urbains.



Annulations de lotissements et d’attributions irrégulières



Dans le cadre de cette réforme, le gouvernement a décidé :



L’annulation des lotissements illégaux de EOGEN et EOGEN-Extension, situés sur une zone militaire.



L’annulation du plan directeur d’urbanisme de la nouvelle ville de Thiès.



L’annulation d’attributions irrégulières dans plusieurs zones stratégiques, notamment :



Le hangar des pèlerins



Les logements d’astreinte de l’ASECNA



Le site en face de l’ANACIM



Une dizaine de parcelles sur titre privé



Réaffectations et nouvelles orientations



Par ailleurs, des ajustements ont été apportés à certains projets, notamment :



Le projet du stade de Ouakam, initialement prévu sur un site appartenant à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), sera délocalisé vers EOGEN 1.



L’assiette foncière du tribunal de Guédiawaye (2,8 hectares) sera rétablie avec l’annulation de tous les baux concédés.



Mesures spécifiques à Guédiawaye et Saint-Louis



D’autres décisions ont été prises pour mettre fin aux abus fonciers dans certaines zones sensibles :



Annulation de toutes les attributions sur la bande comprise entre la plage et la route des PUD de Guédiawaye et Malika.



Annulation des morcellements autour de la station d’épuration de Guédiawaye.



Suspension des attributions de parcelles à Diébène Gnadiol (Saint-Louis).





Ces décisions marquent une volonté affichée du gouvernement de restaurer l’ordre dans la gestion du foncier et de préserver le domaine public maritime. Elles répondent aux nombreux scandales et abus constatés ces dernières années dans plusieurs localités du pays.





















































Rewmi