Voici les nominations à l'issue du Conseil des Ministres !

Monsieur Mamour Ousmane BA, Conseiller en Planification de Classe exceptionnelle, matricule de solde 509 572/N, précédemment Chef de la Division de la Coopération et des Financements à la Direction de la Coopération et des Financements Extérieurs, est nommé Directeur de la Coopération Economique et Financière à la Direction générale de la Coopération et des Financements Extérieurs au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération.