Voici les nominations à l'issue du Conseil des Ministres !

Monsieur Salif DIEDHIOU, Docteur en histoire des sciences et des techniques, matricule de solde n°516 899/B, est nommé Directeur de l’Ecole nationale des Arts au ministère de la Culture et de la Communication, poste vacant ;



Monsieur Babou SARR, Ingénieur des Télécommunications, matricule de solde n°518 999/C, est nommé Inspecteur technique (IT) au ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications, en remplacement de Madame Marième Thiam NDOUR, appelée à d’autres fonctions ;





Madame Marième Thiam NDOUR, Ingénieur des Télécommunications, matricule de solde n°601 850/D, est nommée Inspecteur des Affaires administratives et financières (IAAF) au ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications, poste vacant.



Monsieur Abdoulaye DIA, Ingénieur électromécanicien, matricule de solde n°722 592/I, Directeur de Cabinet du Ministre du Pétrole et des Energies, est nommé Président du Conseil d’Administration du Fonds spécial de Soutien au Secteur de l’Energie, en remplacement de Madame Aminata BA.



Monsieur Alassane Bineta SAMB, titulaire d’un diplôme d’Etudes supérieures spécialisées (DESS) en Marketing et Communication, est nommé Directeur de la Sensibilisation et du Partenariat institutionnel au ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.



Monsieur Papa Sambaré NDIAYE, Administrateur civil, matricule de solde n°624 557/A, précédemment Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère de l’Education nationale, en remplacement de Monsieur Waly FAYE, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Waly Faye, Conseiller en planification, matricule de solde n°605 265/J, précédemment Directeur de L’Administration générale et de l’Equipement du Ministère de l’Education nationale, est nommé Directeur de L’Administration générale et de l’Equipement au Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, en remplacement de Monsieur Mamadou Dioukhané.





Monsieur Bassirou Samba NIASSE, Inspecteur principal des Impôts et Domaines, matricule de solde n°600 000/D, précédemment Secrétaire général du ministère des Finances et du Budget, est nommé Directeur général des Impôts et des Domaines, en remplacement de Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane BA, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Abdoulaye LO, Economiste, matricule de solde n°615 665/E, est nommé Directeur de l’Equité territoriale à la Direction générale du Développement communautaire et de la Promotion de l’Equité au ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale.



Madame Fatou DIAGNE, Professeur d’Enseignement moyen principal, matricule de solde n°518 757/C, est nommé Directeur de l’Equité sociale à la Direction générale du Développement communautaire et de la Promotion de l’Equité au ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale.





Madame Mama NDIAYE, Economiste est nommée Secrétaire permanent du Comité National des Hydrocarbures, en remplacement de Monsieur Pape Alassane DEME appelé à d’autres fonctions.