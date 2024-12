Vol dans un hôtel à Thiès: 3 membres de la famille de Thierno Bocoum dépouillés

Un célèbre hôtel sis au quartier Grand-Standing de Thiès est secoué par une affaire de vol. En effet, des bagages appartenant à trois clientes ont été emportés dans une chambre, a appris Seneweb.



Trois femmes avaient quitté Dakar pour assister à une cérémonie familiale dans la capitale du Rail où elles avaient logé dans un hôtel.



Ces membres de la famille du leader politique Thierno Bocoum avaient laissé leurs bagages sur place avant de fermer la porte de la chambre à clé, d'après des témoignages recueillis.



Des bijoux en or et argent, des perruques, des chaussures appartenant à ces trois femmes ont été emportés dans la nuit du vendredi au Samedi, entre 22h et 02h du matin.



La police a constaté que la porte de la chambre de l'hôtel n'a pas été défoncée par l'auteur du vol, selon des sources de Seneweb. Les enquêteurs vont exploiter les images des caméras de surveillance pour élucider cette affaire.