Vol de 96 millions dans une boutique de Chinois à Centenaire - La vérité sur le policier M. G. radié, chef du gang mis aux arrêts (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

La Dic n'a pas perdu de temps pour identifier avant de mettre aux arrêts la bande d'héritiers d'Arsène Lupin au nombre de six éléments. Parmi eux, un certain M. G.

Dakarposte a appris que l'enquête aussitôt ouverte après la diffusion de cette vidéo rapidement devenue virale au Sénégal a permis de découvrir que le chef de gang se nomme M. G.

Le gars, contrairement à ce qui a été dit et écrit un peu partout n'est pas un limier titularisé. Il a été vite radié alors qu'il était stagiaire à l'Ecole Nationale de Police.

En effet, M. G., alors aspirant limier, a été interpellé par le commissaire de police de Dieuppeul suite à une plainte pour recel. Alors que l'enquête était en cours, une deuxième plainte est déposée contre le même M. G au niveau du commissariat de ...Grand Yoff. À l'issue de l'enquête, il a été déféré au parquet de Dakar. Les faits ont eu lieu le 29 Mai ...2020. Vous n'avez pas la berlue!

Il nous revient qu'il y'a eu désistement de plaintes suite au remboursement intégral du préjudice. N'empêche, M. G. sera mis à la disposition de la hiérarchie de la police nationale. Celle-ci , chargée d’établir les responsabilités individuelles et de prendre les sanctions disciplinaires qui s’imposent, conformément aux lois et règlements en vigueur, ne sourcillera pas pour radier ce stagiaire, indigne de la corporation des limiers. Tout le reste n'est que légende!



D'ailleurs, une vieille connaissance qui a eu à servir la police nationale consentira à réagir, l'air amer, lorsque la rédaction de dakarposte l'a eu au téléphone. Il a eu des mots très durs à l’encontre de M. G, condamnant ses méfaits qui sont " aux antipodes des valeurs professionnelles prônées au sein des unités et services" et qui "jettent l’opprobre sur les forces de police nationale ".



Il rappellera que "les policiers doivent poser des actes conformes à la loi " et qu’ils doivent en outre " adopter des attitudes sans équivoque mais aussi incarner, à chaque instant, l’autorité de l’Etat, en vue de promouvoir l’image qui fait de la Police un service public respectable et proche du citoyen. Heureusement que ce M. G., véreux, j'allais aussi tordu que la lettre C, n'a pas été titularisé, sinon...".