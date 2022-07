Vol de bétail à Diogo: La brigade de proximité cravate 2 individus avec 8 moutons de race

Les gendarmes de Diogo viennent encore de s’illustrer dans la lutte contre le vol de bétail, à travers un dispositif de veille qui a permis une fois encore de mettre la main sur des voleurs. C’est en effet au village de Darou Fall que deux individus qui convoyaient nuitamment 8 moutons de race, ont été alpagués par les hommes du Commandant Ansoumané Sané, rapporte L'As.



Après avoir commis le vol, ils ont tranquillement eu recours à un véhicule minicar, dans l’objectif de convoyer les bêtes vers certainement un lieu sécurisé, avant de procéder à la vente et passer ainsi une bonne de fête de tabaski avec l’argent ainsi gagné illicitement. Mais ils ont élaboré et mis en mouvement leur sinistre plan, sans prendre en compte les stratégies mises en place par les éléments de la brigade de proximité de Diogo sous la houlette du Commandant Ansoumané Sané. C’est à travers des rondes nocturnes, pour mettre la pression sur les voleurs, les pousser jusque dans leurs derniers retranchements et installer la peur dans leur camp. C’est justement au cours d’une ronde nocturne, que les hommes en bleu ont interpellé le conducteur du minicar, avant de mettre la main sur les deux individus, mais aussi sur le butin composé de 8 moutons de race, pour une valeur marchande estimée à plusieurs millions de Fcfa. Les éléments de la brigade de proximité de Diogo ne sont pas à leur coup d’essai car, dans la nuit du 12 au 13 février 2022, ils avaient réussi à mettre fin aux agissements d’une bande de 6 voleurs de bétail, qui opérait surtout dans la zone de Diogo. Les malfrats avaient cambriolé une boutique avant d’emporter divers objets. Ils avaient également volé 4 moutons de race dans le village. Les gendarmes avaient pu cerner la zone, avant de mettre en branle une patrouille, ce qui avait permis d’intercepter le véhicule transportant les voleurs et les moutons.



Ainsi, le vol de bétail est un phénomène récurrent dans la zone et un mois auparavant, un autre individu avait été arrêté par les gendarmes de Diogo et déférés au parquet. Le vol de bétail n’est pas en tout cas spécifique à la zone de Diogo. Il prend de l’ampleur dans toute la région et selon certains éleveurs, il constitue l’obstacle majeur, pour l’atteinte de l’autosuffisance en moutons de Tabaski au Sénégal. Devant cette situation, des bonnes volontés ont mis en place à Notto Diobas, un collectif de lutte contre le vol de bétail. Ce collectif, initié par des victimes du fléau et formé autour de Ndongo Fall, a étendu ses tentacules partout dans le département de Thiès et est même devenu une structure départementale qui a reçu les encouragements du ministre de l’Elevage et de la Production Animale, qui a d’ailleurs promis l’organisation à Thiès d’un Comité Régional de Développement (CRD) spécial, sur le phénomène. Le collectif a aussi inscrit sur ses tablettes une caravane « Siiweul » dans tout le département. Cette initiative est bâtie sur le socle d’un plan d’action portant sur 4 thématiques. Il s’agit de faire restituer le bétail volé ou faire dédommager les victimes, de promouvoir l’application de la loi sur la criminalisation du vol de bétail, de sécuriser le bétail et de renforcer la dynamique organisationnelle du collectif.