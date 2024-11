Vol de carburant à Senstock : du nouveau dans l'affaire

Un vaste réseau de trafic de carburant a été démantelé au dépôt de Senstock, à Mbao. Trente-sept personnes ont été arrêtées et déférées au terme de l'enquête diligentée par la Gendarmerie. Parmi les mis en cause, sept dont M. Seck considéré comme le cerveau de la bande, ont été inculpés et placés sous contrôle judiciaire.



L'Observateur annonce un rebondissement dans l'affaire avec l'annulation de la mesure restrictive. Opposé à l'acte posé par le juge du 1er Cabinet d'instruction, en charge du dossier, le Parquet a saisi la Chambre d'accusation, indique le journal du Groupe futurs médias. La même source avance que la juridiction a tranché : «Cette dernière, après avoir statué, infirme la décision la décision» du magistrat instructeur.



En conséquence, tranche la même source, «A. Mbaye, B. N. Diouf, I. Gomis, O. Sané, I. Sow, S. F. Mbengue, et M. Seck ont été envoyés en prison». Ils retrouvent les 30 déjà placés sous mandat de dépôt.































































seneweb