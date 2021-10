Vol de véhicules à Touba / « En bon client », un homme d’affaires loue 05 voitures et les vend

M. F est déjà déféré au parquet de Diourbel par la police de Gouy-Mbind. L’homme d’affaires avait versé dans un business fructueux de véhicules. Toutefois son mode opératoire était de louer des véhicules avant de les vendre. Mais cette fois-ci, il a malheureusement été perdu par le GPS d’une des voitures.



Fall avait jusque-là donné une excellente image de lui et en bon client, il jouissait de la confiance de ses locataires. Tout a commencé à la veille du Grand Magal de Touba avec la location de 03véhicules de marque Kia K7 et deux de marque Hyundai Elantra. Seulement ces véhicules étaient tous munis d’un dispositif de GPS. C’est d’ailleurs ce dispositif qui , très rapidement, va montrer que le trajet souscrit était violé par le mis en cause .



Après quelques recherches, la Kia sera aperçue à Thiaroye Azur auprès d’un individu qui lui a affirmé l’avoir achetée. Les deux (02) autres étaient localisées dans des endroits suspects à Touba alors qu’initialement les véhicules ne devaient pas sortir de la région de Thiès. C’est ainsi dit qu’il les a localisées. Par la suite, l’intéressé a envoyé la positon des voitures à la police après dépôt d'une plainte. De l’autre côté, les véhicules Elantra immatriculés AA-391-EP et AA-611-DG ont été retrouvés entre d’autres mains. Le dernier a été cédé à 3 200 000 FCFA.



Interrogé sur les faits, le mis en cause a tout reconnu. Il reconnait avoir initialement loué les véhicules. Pour les deux Elantra, il reconnait les avoir vendus à Touba grâce à des couturiers. Il reconnaîtra aussi avoir procédé lui-même à la vente en recevant les prix et en promettant aux acquéreurs la matérialisation de la vente dans un futur proche.



Le même mode opératoire a été appliqué aux 02 véhicules de marque Ford Fusion remis au mis en cause en guise de location pour une durée d’un mois à raison de vingt mille 20 000 Fcfa par jour.



Fall a été entendu par la police et déféré au parquet de Diourbel...











