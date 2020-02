Vol et escroquerie: Aliko Dangote sera jugé le 28 février à Dakar

Prévenu dans cette affaire, le patron de la cimenterie qui porte son nom, est poursuivi pour entrave aux droits d’associés à participer aux assemblées générales, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, vol et escroquerie.



Selon le quotidien « Libération », les héritiers de feu Kader Mbacké réclament la condamnation de Dangote et Cie et une provision de 20 milliards de francs CFA, pour avoir été privés de leurs droits sociaux de 2010 à 2017.



S’agissant des faits, feu Abdou Kader Mbacké et Aliko Dangote avaient convenu de la création d’une filiale de la société Dangote industries limited au Sénégal. A ce titre, Dangote a, suivant acte sous seing privé en date du 4 février 2007, donné procuration à Kader Mbacké aux fins de la création de ladite société.



Le milliardaire nigérian détenait en ce moment 90% du capital et, Kader Mbacké, les 10% restants. Mieux, le 26 mars 2007, Kader Mbacké a été nommé administrateur. Mais, informe le journal, quand Kader Mbacké est décédé, Aliko Dangote, actionnaire à 90% s’est finalement donné de « manière unilatérale et frauduleuse la qualité d’actionnaire unique, en absorbant la totalité de l’actionnariat de la société ».