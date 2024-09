Volodymyr Zelensky affirme que l'Ukraine est "proche de la fin de la guerre" avec la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays était "proche de la fin de la guerre". C'est ce que montrent les extraits d'une interview accordée à ABC News diffusés lundi 23 septembre. "Je pense que nous sommes plus proches de la paix que nous ne le pensons", poursuit le président ukrainien. "Nous sommes plus proches de la fin de la guerre."



Volodymyr Zelensky, qui est arrivé dimanche soir aux États-Unis, où il va présenter à son homologue américain Joe Biden et au Congrès les détails de son "plan de la victoire" visant à mettre fin à l'invasion russe de son pays, a également appelé l'administration américaine et d'autres partenaires à poursuivre leur soutien à l'Ukraine.



Selon lui, Kiev ne peut pousser le président russe Vladimir Poutine à "mettre fin à la guerre" qu'en ayant une "position ferme".



Vladimir Poutine a indiqué que des négociations de paix ne pourraient débuter que si l'Ukraine cédait des parties de son territoire dans l'est et le sud du pays et qu'elle renonçait à entrer dans l'Otan.



Le dirigeant ukrainien a de son côté appelé à plusieurs reprises au retrait des troupes russes des territoires ukrainiens occupés et au rétablissement des frontières post-soviétiques de 1991.



Par ailleurs, mardi, à la demande des Ukrainiens qui, selon des sources diplomatiques, craignaient cette année que "leur" guerre ne soit éclipsée lors de la grand-messe annuelle de l'ONU commence mardi à New York, le Conseil de sécurité de l'Onu se réunira pour discuter de l'Ukraine en présence de Volodymyr Zelensky.



Le président ukrainien, qui doit s'exprimer mercredi à l'Assemblée, a appelé lundi "tous les pays à continuer à soutenir nos efforts conjoints pour un avenir pacifique".