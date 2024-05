Vous buvez beaucoup de café? Voici les effets sur l’organisme!

1. Augmentation de la fréquence cardiaque



Une consommation excessive de café peut entraîner une accélération du rythme cardiaque, également appelée tachycardie. Cette condition peut vous rendre anxieux et contribuer à des palpitations cardiaques, qui peuvent être très inconfortables et déstabilisantes.





2. Perturbation du sommeil



Il est bien connu que la caféine contenue dans le café est un stimulant qui peut perturber et affecter vos habitudes de sommeil. Boire trop de tasses de café, surtout en fin de journée, peut rendre l'endormissement difficile et entraîner des insomnies ou un sommeil de mauvaise qualité.



3. Problèmes digestifs



De nombreuses personnes peuvent avoir des problèmes d'estomac lorsqu'elles boivent leur tasse de café quotidienne. La caféine peut entraîner des troubles gastro-intestinaux chez certaines personnes, notamment des symptômes tels que le reflux acide, les brûlures d'estomac et les maux d'estomac. Cela est probablement dû au fait que la caféine peut stimuler une sécrétion excessive d'acide gastrique.



4. Augmentation de l'anxiété



Saviez-vous que la caféine stimule le système nerveux central et peut aggraver les sentiments d'anxiété et de stress ? Les personnes qui consomment beaucoup trop de café peuvent ressentir de l'énervement, de la nervosité et un niveau d'anxiété élevé.



5. L'hypertension artérielle



La caféine peut provoquer temporairement un pic de tension artérielle, même chez les personnes qui ne souffrent pas d'hypertension. Cela signifie qu'une consommation excessive et régulière de café peut entraîner une élévation durable de la pression artérielle, ce qui constitue un risque sérieux pour la santé cardiaque.



6. Dépendance et retrait



Si vous avez l'habitude de boire plusieurs tasses de café par jour, que pensez-vous qu'il se passera si vous essayez de réduire votre consommation ? Une consommation régulière et excessive de caféine peut entraîner une dépendance physique et provoquer des symptômes de sevrage tels que des maux de tête, de l'irritabilité et de la fatigue si vous arrêtez brusquement de boire.



7. Réduction de la densité osseuse



Une forte consommation de caféine a été associée à une diminution de la densité osseuse au fil du temps, bien que ce phénomène fasse encore l'objet d'études. On soupçonne la caféine d'interférer avec l'absorption du calcium, qui est cruciale pour la solidité des os.



8. Risque accru de brûlures d'estomac et de RGO



Le café peut détendre le sphincter inférieur de l'œsophage, ce qui augmente le risque de brûlures d'estomac et de reflux gastro-œsophagien (RGO). Ces affections peuvent être source d'inconfort et nécessiter des adaptations du régime alimentaire et du mode de vie.



9. Effet diurétique



La caféine a un effet diurétique, c'est-à-dire qu'elle augmente la vitesse à laquelle votre corps élimine l'eau. Cela peut entraîner une déshydratation, surtout si vous ne compensez pas en buvant beaucoup d'eau tout au long de la journée.





10. Impact sur la santé mentale



Si une consommation modérée de café peut améliorer la vigilance et l'humeur, la consommation de plusieurs tasses par jour peut en fait avoir des effets négatifs sur la santé mentale. Des niveaux élevés de caféine exacerbent les symptômes des troubles anxieux, contribuant éventuellement à des attaques de panique plus fréquentes chez les personnes sensibles.



11. Interférence dans l'absorption des nutriments



Il a été démontré que la consommation excessive de café et d'autres boissons contenant de la caféine interfère avec l'absorption de certains nutriments comme le fer. Cela entraîne une réduction des taux d'absorption qui peut potentiellement contribuer à des carences nutritionnelles à l'avenir, en particulier chez les personnes plus vulnérables à l'anémie.



12. Déséquilibre hormonal



Une consommation excessive de caféine peut même aller jusqu'à affecter les niveaux d'hormones du corps. Par exemple, elle peut augmenter le taux de cortisol, souvent appelé hormone du stress, ce qui peut entraîner divers problèmes de santé liés au stress chronique.



13. Augmentation de la glycémie



Chez certaines personnes, en particulier celles qui souffrent de diabète ou de prédiabète, la caféine peut altérer la sensibilité à l'insuline, entraînant une augmentation du taux de sucre dans le sang. Cet effet peut compliquer la gestion de la glycémie chez les diabétiques.



14. Fluctuations de l'humeur

Bien que le café puisse vous donner un coup de fouet immédiat, sa surconsommation entraîne des fluctuations de l'humeur, notamment de l'irritabilité et des sautes d'humeur. Cela n'affecte pas seulement votre propre bien-être mental, mais aussi vos relations personnelles et professionnelles si vous n'y prenez pas garde.



15. Rythme cardiaque rapide (palpitations)

Outre l'accélération du rythme cardiaque, une consommation excessive de café peut entraîner des palpitations ou des sauts de rythme, c'est-à-dire que le cœur donne l'impression de palpiter, de battre la chamade ou de battre de manière irrégulière. Ce phénomène peut être alarmant et peut même nécessiter des soins médicaux.



16. Rupture musculaire



Bien qu'il s'agisse d'un phénomène plus rare, une consommation très élevée de caféine peut entraîner un état connu sous le nom de rhabdomyolyse, c'est-à-dire la dégradation des fibres musculaires. Le contenu de ces fibres passe alors dans la circulation sanguine, ce qui peut entraîner des problèmes de santé graves, tels que des lésions rénales.



17. Augmentation du taux de cholestérol

Il a été démontré que certains composés du café non filtré (par exemple, le café obtenu par la méthode de la presse française), tels que le cafestol et le kahweol, augmentent le taux de cholestérol. Les personnes qui consomment de grandes quantités de café non filtré peuvent voir leur taux de cholestérol LDL (mauvais cholestérol) augmenter.



18. Risque d'ostéoporose

En outre, une consommation élevée de caféine peut affecter la densité osseuse au point d'augmenter le risque d'ostéoporose, en particulier si votre régime alimentaire est déjà pauvre en calcium. Cette maladie fragilise les os et les rend plus susceptibles de se briser ou de se fracturer.



19. Prise de poids



Si le café lui-même n'est pas particulièrement riche en calories, c'est le cas de nombreuses boissons populaires à base de café. Ces boissons sont riches en sucres ajoutés et en graisses, ce qui signifie que la consommation régulière de ces boissons au café riches en calories peut contribuer de manière significative à la prise de poids.



20. Augmentation de la miction et de la perte de liquide



La caféine agit non seulement comme un diurétique mais peut également augmenter la fréquence des mictions. Cet effet peut entraîner une perte de liquide et nécessiter une augmentation de la consommation d'eau pour éviter la déshydratation, en particulier par temps chaud ou lors d'un exercice physique.