Voyage annoncé en Ukraine en compagnie de son homologue Embaló- La Présidence de la République du Sénégal dément Jeune Afrique

"Selon nos informations, le Sénégalais Macky Sall, en tant que président de l’Union africaine (UA), et le Bissau-Guinéen Umaro Sissoco Embaló, actuellement à la tête de la Cedeao, se rendront à Kiev, en Ukraine, afin de rencontrer Volodymyr Zelensky.



Ce déplacement, confirmé lors d’un entretien téléphonique entre l’Ukrainien et le Bissau-Guinéen ce 4 août, doit avoir lieu avant la fin du mois .

Volodymyr Zelensky s’était exprimé le 20 juin devant l’organisation panafricaine lors d’une réunion virtuelle. Il y avait dénoncé l’agression russe et l’hostilité de Vladimir Poutine, avant de solliciter le soutien du continent africain face à l’atteinte à la souveraineté de son pays.



Auparavant, le 3 juin, Macky Sall avait rencontré Vladimir Poutine lors d’un déplacement très remarqué à Moscou, en compagnie du président de la commission de l’UA, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Décidée à lutter contre la crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine, l’UA a choisi d’adopter la neutralité dans ce conflit." a écrit il y'a de cela quelques heures Jeune Afrique.



"Faux", dément la cellule de communication de la Présidence de la République du Sénégal.





Dakarposte publie d'ailleurs in extenso le démenti