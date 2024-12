Voyage en Suisse : le non-voyant, les 179 passeports et la pluie de millions de francs Cfa

P. M. Kane est dans de beaux draps. Ce non-voyant de 28 ans a été arrêté par les éléments du commissariat de l’Unité 15 des Parcelles Assainies. Il a été déféré au parquet de Dakar pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux. Libération, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi 19 décembre, précise que le mis en cause a fait miroiter des candidats à l’émigration la possibilité de voyager en Suisse.



Pour mieux ferrer ses victimes présumées, souligne le journal, il leur a fait croire qu’il a décroché des contrats de travail d’un société nommée Dada drilling and construction (Ddc). Pour être éligible, chaque candidat devait lui remettre son passeport et 1,1 million de francs Cfa dont 100 000 F Cfa pour les frais de dossier.



Libération rapporte que 179 passeports, retrouvés chez lui par la police, et plus de 30 millions, en plusieurs versements, lui ont été remis. «La liste est loin d’être exhaustive», souligne le journal.



P. M. Kane est tombé à la suite de la plainte de A. Mbaye. Après lui avoir remis 13 passeports et 1,5 million, pour les frais de dossier, le plaignant espérait que les candidats au voyage allaient embarquer, comme promis, le 29 novembre. À cette date, pointe la source, l’escroc présumé a fondu dans la nature.



Les autres victimes ne tarderont pas à se manifester. Celles-ci sont de Sangalkam, Noto Gouy Diama et Tivaouane, d'après Libération.

































































