WALLY SECK CONDAMNÉ À PAYER 11 MILLIONS À UN FONCTIONNAIRE GAMBIEN

Le chanteur Wally Seck a été condamné, ce mardi, par le tribunal d’instance de Dakar à payer la somme de 11 millions de francs CFA au fonctionnaire gambien Hassane Cissé. Cette histoire, selon les Echos, remonte à 2014.



A l’époque, le haut fonctionnaire gambien Hassane Cissé possédait une villa à Nord Foire qu’il voulait mettre en vente. Wally Seck, qui a manifesté le désir de l’acheter, propose de l’acquérir à 100 millions de francs CFA cash, tout en prenant en charge les autres frais. S’il en est ainsi, c’est parce que Hassane Cissé voulait vendre à 140 millions de nos francs CFA. Le chanteur avait déjà fait un premier versement de 40 millions de francs CFA par paiement de 10 et 15 millions de francs CFA. Pour pouvoir récupérer son argent intégralement, le propriétaire a exigé au chanteur un réajustement en dollars. Ce qui fait que Wally Seck lui devra 11 millions de francs CFA, le 8 décembre 2014, devant notaire. Mais au final, le chanteur va dégager en touche, en tentant d’écarter la reconnaissance de la dette.



Cette procédure, informe le journal, avait démarré devant le tribunal d’instance qui s’était déclaré incompétent et a été confirmé par le juge d’appel. Loin d’abdiquer, le fonctionnaire gambien saisit le juge d’instance du tribunal hors classe de Dakar et obtient enfin gain de cause. Toutefois, Wally Seck qui a toujours contesté peut faire appel de la décision qui, cependant, est assortie de l’exécution provisoire.































emediasn