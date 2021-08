WASSADOU : un jeune d’une douzaine d’années se suicide par pendaison.

Le jeune B. D âgé d’une douzaine d’années s'est donné la mort par pendaison ce mercredi 18 août, jour d’Achoura dans son village Saré Laobé de la commune de Wassadou (département de Vélingara/Kolda). Il s’est pendu à l’aide de ses gris-gris sous un arbre au bord de la rivière. Il était un brillant élève en classe de CM1 et était premier de sa classe cette année.



C’est à son retour du champ qu’il a pris le vélo sans déjeuner pour se rendre au bord de la rivière afin de mettre fin à ses jours par pendaison. Ce sont des bergers qui l’ont découvert vers 16 heures pendu à un arbre avec son vélo déposé à côté. Ce sont ces derniers qui ont alerté les villageois et riverains pour venir constater et identifier le corps sans vie, selon notre source.



Il faut rappeler qu’il y a moins d’un moins, un autre garçon de 14 ans s’était suicidé dans la commune de Pakour pour un problème de garde de troupeau...



































