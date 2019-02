Wade à Conakry – Ce que l'on sait de ce séjour de l'ancien Président de la République chez Condé

Dakarposte avait annoncé en exclusivité que l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade a quitté ce samedi dans l'après midi la capitale Sénégalaise pour se rendre à Conackry. Il y a été convié par le chef de l'Etat guinéen Alpha Condé. A quelles fins?



Depuis son retour au bercail, Wade ne cesse de proférer des menaces et avancé des suggestions pour que les électeurs sabotent les élections de notre pays afin qu’elles ne soient pas crédibles auprès de l’opinion internationale.

Son intransigeance affichée a appelé des interventions à ce niveau. Car c’est le président guinéen qui lui a envoyé son propre jet privé pour le recevoir à Conakry et tenter d’arrondir les angles. Me Wade y a finalement passé la nuit, précisément à l'hôtel Kaloum et aux dernières nouvelles, "Pa Bi", comme on le surnomme, a diné avec le chef de l'Etat Guinéen . Et, nos sources, très au fait de ce déplacement du "Vieux" en Guinée, nous soufflent que l'ex Président de la République Sénégalais y a discrètement rencontré l'ex chef de l'Etat Français, son "ami" François Hollande. Ce dernier, nous apprend-on, aurait longuement discuté avec Me Wade aux fins de le dissuader, le faire revenir à de meilleurs sentiments.



Il revient à dakarposte que Wade s'est rendu en Guinée avec une pile de documents, notamment un rapport détaillé concernant ses élections que lui aurait rédigé Mamadou Diop Decroix.

Aux dernières nouvelles, il campe encore sur sa position: perturber l’élection présidentielle. "Le Vieux, qui devrait normalement discuter avec Sarkozy, souhaite le report de ses élections afin de l’organiser lui-même sur la base d’un consensus entre acteurs politiques. Je crois, du moins j'espère qu'à l'issue, il va changer de discours, se calmer un peu" fait savoir un de ses lieutenants avec lequel nous avons taillé une bavette.



En un mot, comme en mille, il y'a des négociations en coulisses entre Condé, le plénipotentiaire de Paris (Hollande) et Me Wade.

Et, l’objectif de cette médiation secrète est d’amener Wade à mettre de l’eau dans son bissap en renonçant à ses appels au sabotage de la présidentielle dont le processus sera à son terme dans une semaine, dimanche prochain en l’occurrence.

"Yalla na sotti incha Allah" pour des élections apaisées !