Wae : l'exigence des Turcs et l'avenant de 42 milliards F Cfa

Démarré en 2020, le chantier de la centrale West african energy (Wae) devait être livré dans un mois. En avril 2025, plus précisément, rappelle L'Observateur. La même source annonce toutefois un changement au programme.





En plus des complications liées aux déboires judiciaires de l'ex-directeur de Wae, Samuel Sarr, le journal du Groupe futurs médias (Gfm) souffle que «face aux nouvelles exigences des Turcs», maîtres d'œuvre, «un avenant de plus de 42 milliards de francs Cfa a été signé pour l'achèvement du projet».



«La signature du contrat a été faite le 28 février avec le nouveau directeur [de Wae] et les Turcs. Cet avenant va augmenter les coûts du projet entre 70 et 90 millions d'euros, soit environ entre 42 et 54 milliards de francs Cfa», reprend le journal, citant un membre de l'actionnariat.



«Les Turcs ont décidé de livrer le cycle combiné en mars 2026, si les conditions sont remplies à savoir la réception de la turbine à gaz avant mai 2025, la disponibilité du gaz naturel, entre autres», affirme l'interlocuteur du journal.



«Si les délais de livraison ne sont pas respectés, craint L'Observateur, Senelec sera obligée d'avoir recours à des fournisseurs étrangers - qui vont imposer leurs conditions de vente - pour épargner les Sénégalais des mauvaises période des délestages».









































Seneweb