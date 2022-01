Wakhinane Nimzatt / Khafor Touré remet Yewwi à sa place : « En politique, même quand vous perdez, il faut savoir le faire avec la grandeur… »

La coalition Benno Bokk Yaakaar de Wakhinane Nimzatt victorieuse des élections territoriales de ce Dimanche 23 Janvier 2022, a présenté ses chiffres à la presse tout en invitant l’opposition à se ressaisir.



En effet, selon Modou Mamoune Diallo, membre de la coalition Benno, devance son concurrent direct de Yewwi de plus de 300 voix. En effet, la coalition dirigée par Racine Talla a obtenu 6080 voix contre 5758 pour la coalition de l’opposition.



À sa suite, Khafor Touré est revenu sur la victoire de leur leader qui, assure t-il, a été possible grâce à un très bon bilan. Pour rappel, Benno a remporté trois des cinq communes du département de Guédiawaye dont Wakhinane Nimzatt. « C’est une victoire confortable. Cela permet de gérer la commune avec toute la légitimité requise. Benno aura un conseil municipal avec au minimum 50 conseillers pour la coalition sur 76 » dira-t-il.



Sur les fraudes électorales agitées par le camp adverse, Khafor Touré s’est voulu clair en indiquant que personne en 2022 ne peut voler des élections. « Nous appelons l’opposition au fair-play, au sens des responsabilités. Depuis hier nous félicitons les vainqueurs dans les communes perdues et même la Ville. Donc ce qui est important, c’est que les élections soient derrière nous. Nous n’avons pas de temps pour des débats stériles et politiciens. En politique même quand vous perdez, il faut perdre en grandeur », a-t-il conseillé.









































