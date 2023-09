Wally Ballago SECK face au juge ce lundi

Suite et pas fin de l’affaire du Range Rover dans laquelle sont impliqués l’artiste-musicien Wally Ballago Seck, l’international de football sénégalais Ibou Touré et autres. Le dossier qui a été appelé lundi, 24 juillet 2023, devant la première chambre de la Cour d’appel du tribunal de Dakar, a été renvoyé à ce lundi 18 septembre.



Ce, pour retour des citations des prévenus, Wally SECK, Ibou TOURE, Pape Massaly NIANG, Serigne Mbacké GUEYE dit Baye FALL, Sanou KEBE et Abdou DIENG, poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux dans un document administratif et complicité de ces chefs.



Le dossier, qui implique également une transitaire et un mécanicien, est sur la table du juge LEYE depuis trois ans. En 2016, l’affaire avait atterri en instruction et les mis en cause avaient connu plusieurs retour de parquet.



A cette période, le chanteur Wally SECK était hors du Sénégal pour une tournée aux Etats-Unis et n’avait pas fait face aux enquêteurs de la DIC sur le moment mais avait, par la suite, été mis sous contrôle judiciaire.



A l’origine, Wally SECK avait acheté la Range Rover auprès du footballeur Ibou TOURE, avant de la revendre à un commerçant Pape Massaly NIANG qui, à son tour, l’a refilée à un certain Pape DIEYE au prix de 26 millions F CFA.



Avec Pulse