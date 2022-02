Wally Seck, Ngakaa, Dieyla zappés : Les fausses notes d’une belle symphonie

L’ambiance festive lors de l’inauguration du stade Abdoulaye Wade, le mardi 22 février 2022 et la qualité de l’œuvre architecturale cachent à peine les failles dans l’organisation. Certains artistes comme Wally Seck, Ngaaka Blindé, Dieyla, n’ont pu faire leurs prestations pour diverses raisons.

Aperçu dans le couloir qui mène au podium vers 16h30 juste avant l’arrivée du Président de la République, Macky Sall, Wally Seck ne savait pas sur quel pied danser. Après 30 minutes de conciliabules avec les organisateurs, il convoque El Hadj Keita, Sabel Dieng et Cie ayant composé le nouveau single dédié à Macky Sall et prend une autre direction du stade. Plus tard, à l’issue du match entre anciennes gloires et légendes africaines (1-1), le tube passe sans qu’on ne voit la tronche de Wally.

Ngaaka Blindé a vécu pire. Arrivé au stade à 14h45, il a garé sa voiture du côté de la sphère ministérielle, près de la gare du TER. « Il y avait une barrière parce que parait-il que le Président Macky Sall devait passer par-là. J’étais là-bas avec le DJ, Matadi. La sécurité nous a dit qu’on ne pouvait passer faute de lettre d’invitation. Pourtant on n’avait nos badges. », raconte un membre du staff du mari de Fatel Sow.

Le réseau téléphonique étant coupé, le rappeur ne pouvait joindre personne. « On est resté là-bas deux heures de temps. Je suis entré vers 16h. Bien après ce qui était programmé dans le fil conducteur. Je suis resté là-bas jusqu’à 21h. J’en ai parlé avec Ndiaga Ndour qui m’a dit qu’ils n’y pouvaient rien. On a perdu une journée pour rien. C’était un manque total d’organisation parce qu’on ne peut faire une telle inauguration sans voir certains artistes », a-t-il signalé.

Dieyla, elle est restée au stade sans monter sur scène. Alors qu’elle était arrivée sur les lieux aux environs de 12 heures, selon ses proches.

Des carences dans l’organisation qui n’augurent rien de bon avant la tenue du barrage retour de Mondial 2022 contre l’Egypte le 29 mars.