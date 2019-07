Wally Seck sert une citation directe à l’imam Kanté

L’imam Kanté devra s’expliquer sur ses propos tenus à l’endroit du fils de Thione Ballago Seck. Il a accusé le chanteur d’être un acteur de la propagande LGBT ( le mouvement lesbien, gay, bisexuel et transgenre), un puissant levier des lobbies de l’argent et de la déviance morale. Le religieux réagissait à la polémique soulevée par le T-shirt aux couleurs de Lbgt que l’artiste portait lors du concert organisé vendredi dernier, après la qualification du Sénégal en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations ( Can).



L’imam Kanté avait posté sur son compte Instagram : « Waly Seck est un acteur de la propagande LGBT. Mais il prépare toujours son « ma ngui djegeulou » (je m’excuse) après une sortie bien réfléchie. »



Le site senenews, qui avait repris la publication, est également visé dans cette procédure. Son directeur de publication est cité comme auteur principal et l’imam Kanté comme complice.



Le chanteur estime que sa dignité et son honorabilité ont été atteintes. C’est pourquoi, il a, par le biais de son avocat Me Abdou Dialy Kane, servi des citations directes à ces derniers. Toutefois, pour laver son honneur, il ne réclame que le franc symbolique.