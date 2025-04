Waly Diouf BODIANG évoque un « pronostic carcéral» pour certains de l’APR

À la suite de la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi interprétative dite « loi Amadou BA », Waly Diouf BODIANG, Directeur général du Port autonome de Dakar (PAD) et membre du parti PASTEF, a partagé une réaction sur sa page Facebook.



Dans son message, il estime que certains responsables de l’ancienne majorité devraient s’inquiéter : « À la place

des gens de l’APR, je me serais très sérieusement inquiété. » Pour l’actuel DG du PAD, les membres de l’ancien régime ignorent le sens de ladite décision. « Ils n’ont pas encore compris le sens pratique de la décision du Conseil constitutionnel. »



M. BODIANG conclut son texte avec une mise en garde plus directe : « Des gens dont le pronostic carcéral est engagé commentent inconsciemment leur perte. »



































Walf