Wari expulsée de ses locaux

Wari, la société de Kabirou Mbodj, doit quitter ses locaux, sur ordre du juge des référés.



En effet, sur requête de l’Agence de régulation des postes et des télécommunications (Artp), le juge des référés a statué sur l'affaire Wari.



Il a constaté la fin du bail liant l'Artp et la société Africa Technologies Sau (ex-Wari technologies) avant d'ordonner son expulsion des lieux loués sis au 20, rue Amadou Assane Ndoye X Saint-Michel à Dakar, renseigne "Libération".



Wari technologies et Wari travel doivent au total 39,6 millions de francs Cfa à l'Artp qui compte recouvrer cette somme, après avoir obtenu leur expulsion.