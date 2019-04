Washington (USA) : Un Sénégalais de 31 ans mortellement fauché par un véhicule

Un Sénégalais de 31 ans du nom d'Abdou Seck a été mortellement fauché par un véhicule, ce lundi 22 avril. Le drame a eu lieu à Washington, selon un média américain qui donne l'information.

La même source indique que le chauffeur de la voiture a été arrêté et inculpé pour homicide involontaire. Et que les autorités américaines ont pu, après de longues recherches, retrouver un parent de la victime.

Abdou Seck habitait dans le Bronx, à New York.