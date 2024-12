West african energy : le successeur de Samuel Sarr désigné

En réaction à son placement sous mandat de dépôt, les avocats de Samuel Sarr avaient déclaré que l’objectif visé à travers la procédure contre leur client serait de l’écarter de la tête de West african energy (Wae) dont il était à la fois actionnaire et le directeur général. Les robes noires avaient ajouté que dans cette perspective, une nouvelle direction serait mise en place ce weekend pour conduire le projet de centrale à gaz. Elles avaient vu juste.



En effet, Samuel Sarr n’est plus officiellement directeur général de Wae. Son remplaçant a été désigné ce weekend, selon L’AS de ce lundi 2 décembre. Il s’agit de Abdou Karim Diop, qui va assurer l’intérim, souligne le journal. Qui ajoute que ce dernier, «ex-Locafrique [est] devenu homme lige de Moustapha Ndiaye et Abdoulaye Dia de Senico».



Moustapha Ndiaye et Abdoulaye Dia sont actionnaires dans Wae. Le premier est l’auteur de la plainte contre Samuel Sarr pour abus de biens sociaux portant sur 8 milliards de francs Cfa.



L’AS rapporte que la nomination de Abdou Karim Diop comme directeur général intérimaire doit être validée par Khadim Bâ, patron de Locafrique et autre actionnaire de Wae. Ce dernier est en prison pour une autre procédure.





















































seneweb