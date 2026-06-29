WhatsApp lance les pseudonymes et enterre le partage obligatoire du numéro

​Cette évolution majeure marque une rupture avec le fonctionnement traditionnel de la plateforme. Concrètement, les numéros de téléphone ne seront plus divulgués automatiquement lors de l’intégration d’un membre dans des discussions de groupe, ni lors de l’envoi d’un premier message à un tiers ou à une entreprise, a précisé WhatsApp dans un communiqué officiel.



​Une mise à jour majeure pour la confidentialité

​Selon la direction de la messagerie, ce déploiement constitue une « fonctionnalité de confidentialité » de premier ordre, calquée sur le modèle déjà éprouvé par des applications concurrentes comme Telegram ou Signal. Pour entrer en contact avec un nouvel interlocuteur, il sera désormais nécessaire de connaître et de saisir son nom d’utilisateur unique.



​Toutefois, en raison de la taille titanesque de sa communauté — WhatsApp revendique plus de 3 milliards d’utilisateurs actifs à travers le monde —, la course aux pseudonymes s’annonce particulièrement serrée. De très nombreux inscrits risquent de voir leur premier choix de nom déjà attribué.



​Réservation progressive et priorité aux professionnels

​Pour orchestrer cette transition, l’entreprise a indiqué qu’elle lançait dès ce lundi le processus de réservation des noms d’utilisateurs de manière progressive. Les notifications d’accès à cette option seront envoyées au fur et à mesure aux usagers de chaque pays concerné. Aucun calendrier universel précis n’a cependant été communiqué pour le moment.



​Une mesure spécifique a par ailleurs été prévue pour l’écosystème économique : les « créateurs, les petites entreprises et les organisations » pourront demander une certification à WhatsApp afin d’harmoniser leur identifiant avec le nom d’utilisateur sous lequel ils sont déjà enregistrés sur les autres plateformes phares du groupe, à savoir Facebook et Instagram.

























































Le Soleil