Y' a t 'il un pilote dans "l'avion Air Sénégal" ?

Après la réception du dernier avion, le 3e Airbus A319 de la compagnie nationale, le Directeur Général Ibrahima Kane et ses équipes travaillent sur l'ouverture des lignes vers l'Espagne et l'Italie. C'est ce qui revient à dakarposte.

Un vrai réservoir d'immigrés sénégalais diront certains! Mais, quel sera l'aéroport choisi par Air Sénégal pour rallier Dakar dans ces pays du sud de l'Europe, quand on sait que les sénégalais sont établis dans au moins trois grandes villes (comme l'Italie et l'Espagne .

L'aventure Air Sénégal ressemble plus à du pilotage à vue avec des effets d'annonce et de prestige qu'à une véritable étude de rentabilité de lignes. Face à Iberia et Air Italy sur ces destinations, le pavillon national aura un handicap de taille comme (par exemple) l'offre de connexion vers une multitude de destinations pour les passagers de ces pays.

La gestion d'une compagnie aérienne permet de voler sans avion de nos jours dans le cadre de code sharing et de partages de lignes pour maximiser la rentabilité.

Air Sénégal doit se positionner en partenaire à la place d'une confrontation avec les acteurs de la plateforme aéroportuaire de Blaise Diagne.

Les mêmes méthodes causent les mêmes effets, après les deux échecs sous l'ère Wade avec Air Sénégal International et Senegal Airlines. Il ne nous reste plus beaucoup de noms à donner à notre compagnie nationale car même Air Téranga a été utilisé pour un projet de groupe aérien.