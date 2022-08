YEWWI ASKAN WI EN TÊTE À KEUR MASSAR

La coalition Yewwi Askan Wi (opposition) est arrivée en tête lors des élections législatives dans le département de Keur-Massar, dans la banlieue dakaroise, a appris l’APS de la préfecture.







Sur 236 809 inscrits, il y a eu 101 273 votants dont 99 411 suffrages valablement exprimés.







La coalition Yewwi Askan Wi arrive en tête avec 57 501 voix contre 36 892 voix pour la coalition Benno bok yakaar et 5 185 voix pour Wallu Sénégal.







La coalition Les serviteurs/MPR obtient 2 777 voix.







Aar Sénégal et Natangué Askan wi ont respectivement 1 368 voix et 685 voix.







La coalition Bok Gis Gis obtient 385 voix, Bunt bi 260 voix.