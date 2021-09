YEWWI AU KHALIFE : « Nous avons des ancêtres valeureux, des intellectuels de haute facture, des jeunes dynamiques et une nature généreuse et pourtant… »

C’est presque assez clairement que la coalition Yewwi Askan Wi a dit au Khalife Général des Mourides, par la voix de Habib Sy, que le pays va mal.



Reçu à Darou Miname, l’ancien ministre de Wade, accompagné de plusieurs autres leaders comme Ousmane Sonko, a tenté d’expliquer au Patriarche que le Sénégal dispose de suffisamment d’outils pour se développer, mais hélas.



« Nous avons des ancêtres valeureux, des intellectuels de haute facture, des jeunes dynamiques et une nature généreuse et pourtant ça traine, le pays ne marche pas. C’est pourquoi, nous avons décidé de former un bloc et de travailler à trouver les solutions. Nous vous empruntons votre slogan "ku dem, ma dem, ku démul ma dem". Nous sommes venus recueillir des prières pour que nos ambitions de sauver le Sénégal soient exaucées. »



Le Khalife dira avoir entendu le message. Il les remerciera pour la démarche responsable. « Je vous suis reconnaissant. Je vous ai appelé à la paix et vous avez répondu favorablement. Je n’oublierai jamais ça. Sachez que c’est une dette que je vous dois. Et c’est une dette que je souhaite rembourser. Que Dieu nous permette de le faire comme souhaité... »











































dakaractu