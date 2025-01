Yang-Yang : Une femme accouche et enterre son nouveau-né dans une cuisine

Une affaire d’infanticide défraie la chronique dans la commune de Yang-yang (département de Linguère).



Une femme âgée de 33 ans, célibataire et mère de trois enfants, qui venait de Dakar pour assister au Gamou annuel de Yang-Yang, a accouché d'un bébé de sexe féminin avant de l’enterrer en catimini dans une cuisine.

Elle a été arrêtée ce matin et placée en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de la localité.

Dans la nuit du samedi 4 janvier 2025, jour du Gamou de Yang-Yang, vers 2 h, elle s’est levée discrètement pour aller dans un espace aménagé pour la cuisine du Gamou afin d'accoucher seule sans aucune assistance.



Après accouchement, la dame a creusé un trou pour y enterrer le bébé et retourner se coucher comme si de rien n'était. Le lendemain, elle a commencé à se tordre de douleurs abdominales. Elle a été conduite par sa mère au poste de santé de Mbeuleukhé où, après des examens l’infirmière-cheffe de poste a découvert que la jeune femme venait d’accoucher.



Alertés, les gendarmes de Yang-Yang ont effectué un rapide transport sur les lieux pour interpeller la mise en cause.



Le corps du nouveau-né a été déposé à la morgue du centre de santé de Dahra par les sapeurs-pompiers.



Une autopsie est prévue mercredi pour faire la lumière sur la mort du nouveau-né.



La jeune femme a été placée en garde à vue à la gendarmerie de Yang-Yang pour infanticide.































































































