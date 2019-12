Yankouba Sagna: «Demain si je claque la porte, il faut savoir que… J'assume ma part de responsabilité dans cette défaite de Benno Book Yaakaar à Bignona» (REGARDEZ)

Yancouba Sagna, maire de Sindia de la commune (Bignona), par ailleurs président de l'alliance nationale pour le développement solidaire (ANDS Burabé), était l'invité de l'émission politique "Au cœur des débats" de la "Génération FM" animée par Khalil DIEME.



Le maire est revenu sur les raisons de son alliance avec Ousmane Sonko en 2017 et la défaite de Benno Book Yaakaar en 2019. Le président du mouvement Burabé a annoncé sa candidature aux prochaines élections locales et il ne compte pas se ranger derrière personne.



"Il y'a des choses qui ne sont pas discutable. Les gens savent que je suis candidat à ma propre succession et j'y travaille (...) Et si demain vous entendrez que j'ai claqué la porte (Benno Book Yaakaar), il faut savoir que cet aspect de celui qui va diriger est ressorti (Jeux d'alliance). Sindia est ma raison d'être politique. Et j'ai décidé d'avoir une démarche ascendante: Sindian, Bignona, Ziguinchor, Casamance et le Sénégal," a-t-il rappelé dans l'émission "Au Coeur des débats" du dimanche sur génération Fm. REGARDEZ