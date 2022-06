Yewwi Askan Wi : Me Moussa Diop quitte le navire et fait cap sur 2024 !

Depuis les investitures qui avaient suscité beaucoup de bruit au sein de la coalition de l’opposition, Yewwi Askan Wi, des leaders se sont radicalisés pour montrer leur frustration. Ils étaient malgré tout, dans les rangs de Yewwi Askan Wi, estimant que le projet porté par cette coalition doit bien être sauvegardé et bien entretenu.



Mais l’ancien directeur de Dakar Dem Dikk et chef de la coalition Alternative Générationnelle/ Jotna, Me Moussa Diop, met fin à son compagnonnage avec Khalifa Sall et Cie. « On a pris nos responsabilités. Je lance un message à mes anciens frères et sœurs de Yewwi Askan Wi et prie pour qu’ils réussissent dans leur projet politique » s’exprime ainsi Me Moussa Diop, responsable politique à Podor et désormais ex-membre de la coalition Yewwi Askan dans laquelle, il trouve qu’il manque de sérieux.



L’ancien souteneur de Macky Sall estime que « la moindre de ce qui peut être fait dans ce contexte où les morceaux doivent être recollés au niveau de la coalition, c’est d’appeler tout le monde autour d’une table et de discuter. Ce qui n’a pas été le cas avec ceux qui se considèrent leaders de Yewwi Askan Wi » indique Me Moussa Diop.



« Quand on fait des bêtises, la moindre des politesses politiques, c’est de réunir la famille pour échanger. Mais j’ai constaté que tant que je suis là, il ne convoque pas de réunion. De quoi ont-ils peur ? », se demande le secrétaire général de AG/ JOTNA qui annonce dans la foulée sa démission de la coalition pour se concentrer sur 2024.















dakaractu