Yewwi – Wallu : L’entente cordiale n’est plus !

Des informations fiables en notre possession, il ressort que la coalition Wallu qui a comme tête de file le Parti démocratique sénégalais (PDS), ne participera pas au concert de casseroles prévu ce samedi 31 décembre.

En effet, la coalition Yewwi Askan Wi a appelé les Sénégalais à manifester bruyamment pour dire leur désapprobation "face à l’utilisation mafieuse qui a été faite du fonds Covid 19 et pour protester contre la possibilité pour le président de la République de briguer un troisième mandat."



En un mot comme en mille, Wallu ne participera donc pas à cette manifestation parce que ses responsables affirment n’avoir pas été associés à cette prise de décision. Les amis de Wade estiment qu’il s’agit d’une décision unilatérale de la coalition dont les têtes de file sont Ousmane Sonko et Khalifa Sall.



Rappelons que c’est la deuxième fois qu’un tel désaccord divise les deux camps.

En effet, lors du dépôt de la motion de censure à l’Assemblée nationale contre le gouvernement d’Amadou Ba, Wallu avait également décidé de ne pas voter en faveur de cette motion car elle n’avait pas été associée à la prise de décision.

Il est donc clair que le divorce est presque consommé entre ces deux coalitions alliées pour des raisons de communication ou d’absence de communication. Or, il se trouve que sans Wallu, Yewwi ne peut prétendre à des résultats électoraux importants. Car, quoi que l’on puisse dire ou penser, le PDS du père Wade est toujours la deuxième force politique du pays, n’en déplaise à des prétentieux comme Ousmane Sonko qui pense être le nombril du monde.

Aussi Yewwi a tout intérêt à tenter de renouer le dialogue et d’éviter, pour le futur, de prendre des décisions unilatérales.









