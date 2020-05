Yoff : Coups et blessures volontaires réciproques - Les deux cousines et homonymes lavent leur linge sale devant le juge

Elles sont cousines, portent le même nom et partagent la même maison. Le cocon familial trop étroit pour laver leur linge sale, elles ont choisi la cour de Dame justice pour nettoyer leurs saletés. Le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar, chargé de régler leur contentieux ce mardi 12 Mai 2020. "Seulement, Awa Gueye et Awa Kebe ont eu du mal à expliquer leur comportement" glisse le reporter de Dakarposte. " Un comportement honteux , renchérit-il, qui leur a valu d’être condamnées à une peine de 15 jours de prison ferme. Reconnues coupables de coups et blessures volontaires (Cbv) réciproques, cette peine d’avertissement leur permettra de méditer sur leur déplorable acte. "



Awa Gueye l’attaque, Awa Ndiaye lui lacère les bras avec une lame



Qu'est-ce qui s'est passé entre elles au point d'en arriver aux mains? Une banale histoire familiale est passée par là. C’était à Yoff, le 5 mai passé. Ce jour-là, les deux homonymes, qui avaient des différends, ont soldé leur compte par des coups. Ne se parlant plus depuis des jours, Awa Diène Kebe a, le jour de la bataille, fait le guet devant les toilettes afin de pouvoir attaquer sa protagoniste, Awa Ndiaye, qui était en train de prendre son bain. Dès que sa cousine pose le pied dehors, Awa Gueye l’attaque. En un réflexe de surprise, A. Ndiaye se débat avant de se retirer dans sa chambre. Mais, ce n’était pas pour se barricader. Non. Elle ressort de sa piaule, armée d'une lame tranchante. A. Ndiaye lacère ainsi les bras d'A. Kebe. Qui se défend en la blessant gravement. Face à cette bagarre qui aurait pu virer en drame, les membres de la famille ont alerté la police. Dépêchés sur les lieux, les agents ont interpellé les deux tigresses, finalement placées sous mandat de dépôt et détenues au pavillon spécial.



« Elle a manqué de respect à ma mère »… « Sa mère pensait que je l’ai insulté »



À la barre, les prévenues ont toutes les deux reconnu les faits qui leurs sont reprochés. Awa Diene kebe, 19 ans, ménagère mariée et mère d'un enfant raconte : "Elle a manqué de respect à ma mère. Et je ne pouvais plus supporter son impolitesse. C'est pourquoi, j'ai réagi. Je l'ai surpris en l'attaquant. Durant la bagarre, je l'ai blessé avec mes ongles". Awa Ndiaye, 28 ans, divorcée, avec 3 enfants dira : <<Je voulais corriger un de mes fils. Comme je l'ai insulté, la maman d'Awa Kebe a pensé que ces insultes lui sont destinées. Quelques instants plus tard, Awa s'en ai pris à moi. Et on s'est battue et elle m'a blessé sur le visage. Pour me venger, je lui ai tranché les bras avec une lame>>



Les deux Awa demandent la clémence et promettent de faire la paix



Pour le parquet, les dossiers médicaux des co-prévenues parlent de plaies larges et profondes. Le procureur a donc requis une peine d'un mois ferme pour chacune. Sans avocats, les prévenues ont, tour à tour, sollicité la clémence du juge, tout en promettant de faire la paix. Le tribunal a cru en leurs paroles en leur infligeant une peine d’avertissement.