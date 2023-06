Yoff- Marathon : L'attaque contre Auchan avortée, les manifestants dévalisent le magasin Coucou de la commune

Même si leur tentative de forcer les portes de l’Auchan de Yoff a échoué grâce à la forte mobilisation des forces de défense et de sécurité, les manifestants de Yoff et alentours ont tenté une autre approche, c’est-à-dire attaquer la boutique Coucou, un des grands magasins supermarchés de la commune.



Une grosse somme d'argent a été prise ainsi que des marchandises et bijoux, sur les images on peut aussi voir que le site a été incendié.



Cependant on a tenté d’approcher les habitants de la maison ainsi que les travailleurs de l’entreprise, mais personne n’a voulu se prononcer.Sur leurs visages, une immense tristesse et un terrible désarroi...















































