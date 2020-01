You innove en Gambie - L'auteur de "Nay" se met à... même le sol pour communier avec Serekunda !

Un artiste, comme disait l'autre, doit innover, avoir plusieurs facettes. Ce qu'a compris le Roi du Mbalax Youssou Ndour. Qui, a surpris plus d'un en Gambie. Pour la partie acoustique de son live à Serekunda, You s'est mis à terre. À la surprise générale. Et, c'est pour gratifier les "Mbokka" Gambiens d'un acoustique qui ne court pas les rues. La vidéo exclusive de dakarposte est assez révélatrice !