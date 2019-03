Youssou Ndour: "Je demande pardon à ceux que j'ai, peut-être, offensé durant la campagne électorale !"

Dans cette petite séquence, l'artiste de renommée internationale, qui n'est plus à présenter, réagira spontanément suite à la déclaration du Président Macky Sall.

Youssou Ndour saisira l'opportunité offerte pour lancer un appel au travail au bénéfice du Sénégal et des Sénégalais.

"L'enfant prodige de la MÉDINA" demandera également pardon à ceux et celles qui se sont, peut être, sentis offensés par ses discours panégyristes pour Macky Sall durant la campagne électorale. "J'ai pardonné à tout le monde, au travail!" glissera t'il