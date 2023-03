Youssou Ndour: "Les ICC constituent un levier puissant pour la transformation du continent"

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 8 Mars 2023 à 00:44

Le président de la Fondation Youssou Ndour a estimé ce mardi, qu’ il est plus qu’impératif pour l’Afrique et le Sénégal en particulier de contribuer à la croissance et au développement des industries culturelles et créatives qui constituent un levier puissant pour la transformation du continent. Youssou Ndour a par ailleurs annoncé l’ouverture d’un Forum dans ce cadre, à Dakar au mois de mai pour mesurer avec ses partenaires, mesurer les défis et présenter des projets et de solutions en Afrique.



«Les ICC représentent 30 millions d'emplois dans le monde. Elles sont un levier puissant pour la transformation du continent, à condition d'être dotées de moyens financiers, de compétences et d'infrastructures. Cette thématique constitue une priorité à l'échelle internationale, contribuant à l'atteinte de plusieurs Objectifs de Développement Durable et à l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Au Sénégal et en Afrique, les ICC sont appelées à connaitre une croissance importante dans les prochaines décennies, au regard de plusieurs facteurs: jeunesse de la population du continent, émergence de classes moyennes, urbanisation, digitalisation ll est impératif que le secteur permette des trajectoires de création d'emplois et d'entreprises durables, dans un contexte inédit de raréfaction des ressources et de crise climatique», a rappelé Youssou Ndour.







































































































igfm